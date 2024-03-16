Столтенберг рассказал об азербайджанских военных

В этом году исполняется 30 лет партнерства Азербайджана и НАТО. За эти годы Азербайджан участвовал во многих миссиях и операциях НАТО, был участником миссии Альянса в Косово, в Афганистане. Так сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью АзерТАдж.

«Я встречался с азербайджанскими солдатами в Афганистане и был свидетелем их профессионализма и самоотверженности. Азербайджанские военнослужащие сыграли очень важную роль, особенно к концу миссии… тщательно охраняя аэропорт, что помогло нам эвакуировать более ста тысяч человек… Азербайджанский контингент был последним, кто вместе с американскими и некоторыми другими военнослужащими покинул страну… НАТО на протяжении многих лет сотрудничает с Азербайджаном по многим вопросам. Сейчас мы рассматриваем возможности для еще большего расширения нашего партнерства», - заявил глава Североатлантического альянса.

Столтенберг также заявил, что «в Азербайджане есть хорошо обученные и оснащенные войска. Я встречался с ними и был свидетелем их профессионализма. Они сыграли очень важную роль, особенно в аэропорту Афганистана. Азербайджанские солдаты находились там в течение многих лет и выполняли множество различных задач. Но в аэропорту они сыграли очень важную роль… В аэропорту также находился госпиталь НАТО, который был чрезвычайно важен для обеспечения поддержки и медицинского обслуживания людей в аэропорту… Объектами, которые были закрыты в последнюю очередь, были сам аэропорт, охрана которого обеспечивалась азербайджанскими и турецкими военнослужащими, а также госпиталь... В Кабул был командирован один из моих международных сотрудников, работающий в штаб-квартире НАТО. Он находился в аэропорту и помогал организовать эвакуацию. Был ранен, но его жизнь спасли азербайджанские солдаты, они позаботились о нем, оказали ему первую помощь, затем доставили в госпиталь. Азербайджанские военнослужащие оказали очень важную поддержку. Мы в НАТО, безусловно, очень благодарны им за то, что они сделали за все эти годы».