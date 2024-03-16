Генсек НАТО: Победа Путина опасна и для Азербайджана

Кавказ важен для НАТО… он имеет значение для евроатлантической безопасности. НАТО стремится к дальнейшему развитию партнерства со странами Кавказа, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью АзерТАдж.

«Кавказ… находится не так далеко от Украины, где Россия ведет полномасштабную агрессивную войну, которая имеет значение для всей Европы. Это имеет значение для Кавказа. Если президент Путин победит в Украине, это будет вызовом не только для украинцев, но и будет опасно для всех нас, включая Азербайджан и союзников по НАТО», - высказал свое мнение генсек НАТО.

Столтенберг заявил, что «Путин… увидит, что вопиющее нарушение международного права, вторжение в другую страну оправдывает себя, что увеличит шансы на применение силы для любого желающего в будущем. Поэтому в наших интересах, в интересах союзников по НАТО, а также Азербайджана и многих других стран мира не допустить победы президента Путина».

Генсек НАТО также указал, что ценит «гуманитарную поддержку, которую Азербайджан оказал Украине, а также предоставленное стране оборудование для разминирования территорий. Считаю очень важным введение экономических санкций против России, потому что она должна заплатить цену за нарушение международного права, за вторжение в чужую страну».