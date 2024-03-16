Беспилотники атаковали Крым и Белгород

Средства российской противовоздушной обороны около 21:30 мск пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать объекты на территории России c применением реактивного БПЛА самолетного типа , сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство утверждает, что дрон сбили в небе над Крымом. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымским полуостровом», — говорится в заявлении российского военного ведомства.

Ранее также сообщалось, что было перекрыто движение по Крымскому мосту.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале проинформировал об уничтожении системой противовоздушной обороны восьми воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району. По его данным, пострадавших нет.

Кроме того, режим опасности атаки беспилотников был объявлен на территории Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.