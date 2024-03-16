Столтенберг: Азербайджан важен для НАТО

Азербайджан… важен для НАТО с точки зрения энергетической безопасности, особенно после того, как Россия начала фактически использовать газ как инструмент, пытаясь отвлечь союзников НАТО от своего полномасштабного вторжения в Украину. Такое заявление в интервью АзерТАдж сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Стотенберг.

По его словам, «для союзников НАТО в Европе было чрезвычайно важно отказаться от российского газа. В этом смысле увеличение поставок из Азербайджана позволило союзникам НАТО в Европе ликвидировать зависимость от России как поставщика газа. Все это было сделано очень быстро, оперативно и довольно успешно, учитывая очень сложные обстоятельства. Сейчас есть необходимость в дальнейшем увеличении экспорта азербайджанского газа с примерно 12 млрд до 20 млрд кубометров, что составляет значительную часть потребления газа в Европе, и для некоторых союзников газ из Азербайджана очень важен».

Генсек НАТО поприветствовал и начало работ по экспорту электроэнергии посредством ЛЭП: «Прямой экспорт электроэнергии из Азербайджана еще больше увеличит его значение как поставщика энергии в Европу, а также для союзников НАТО в Европе. Это также является частью усилий Азербайджана по развитию возобновляемых энергоресурсов, включая энергию ветра и солнца, а также выработку электроэнергии на море. Тем самым Азербайджан стал частью большого энергетического перехода, который необходимо сделать, если мы хотим бороться с климатическими изменениями».

«В этом контексте очень важно, что Азербайджан играет значимую роль в проведении COP29 — большой конференции по климату, которая состоится в ноябре этого года. Я действительно верю и надеюсь, что COP29 здесь, в Баку, предоставит международному сообществу необходимую платформу для принятия важных решений по многим вопросам, связанным с борьбой с глобальным потеплением или изменением климата, не в последнюю очередь с финансированием крупных инвестиций в улучшение климата, необходимых для осуществления большого энергетического перехода», - сказал генсек НАТО.