Глава МИД Турции призвал не ждать мира в этом году

«Идет боксерский поединок, который очень дорого обходится. Есть угроза распространения конфликта на другие регионы, на Восточную Европу, на Центральную [Европу], идут разговоры о ядерном оружии. Мы видим, что в Европе ряд политиков постепенно начинает осознавать риски. Европе больше нас стоит беспокоиться. Но что касается 2024 года, то, если честно, мы не видим основы для решения», - сказал Фидан в эфире телеканала CNN Türk.

Министр добавил, что есть некоторые надежды на 2025 год. Однако, по его словам, «надо подождать и посмотреть, какие сложатся условия».

Фидан также заявил, что для Анкары не является приемлемой стратегия Европы по сведению «счетов с Россией» при помощи Украины.

«Мы не принимаем... планы Европы свести под предлогом конфликта в Украине счеты с Россией, реализовать свои военные стратегии. <...> Конечно, мы отвергаем оккупацию, поддерживаем территориальную целостность Украины. Но уже пришло время остановить эту войну», - сказал Фидан, добавив, что «Турция является одной из немногих стран, которые могут, имея возможность говорить с обеими сторонами конфликта, призывать к миру на европейской и на других региональных площадках», и «у нее есть влияние».

По словам главы МИД Турции, «погибли или ранены уже 500 тыс. человек, есть крупные разрушения». «У нас болит сердце и за происходящее в Газе, и за то, что происходит там [в Украине]. Десятки тысяч человек стали жертвами этой трагедии. Миллионы человек вынужденно покинули места, где проживали. Это продолжается, и на таком фоне почти нет призывов к миру», - сказал Фидан.