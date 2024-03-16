Глава МИД Турции призвал не ждать мира в этом году
В течение 2024 года не стоит ожидать переговоров по Украине, считает глава МИД Турции Хакан Фидан.
«Идет боксерский поединок, который очень дорого обходится. Есть угроза распространения конфликта на другие регионы, на Восточную Европу, на Центральную [Европу], идут разговоры о ядерном оружии. Мы видим, что в Европе ряд политиков постепенно начинает осознавать риски. Европе больше нас стоит беспокоиться. Но что касается 2024 года, то, если честно, мы не видим основы для решения», - сказал Фидан в эфире телеканала CNN Türk.
Министр добавил, что есть некоторые надежды на 2025 год. Однако, по его словам, «надо подождать и посмотреть, какие сложатся условия».
Фидан также заявил, что для Анкары не является приемлемой стратегия Европы по сведению «счетов с Россией» при помощи Украины.
«Мы не принимаем... планы Европы свести под предлогом конфликта в Украине счеты с Россией, реализовать свои военные стратегии. <...> Конечно, мы отвергаем оккупацию, поддерживаем территориальную целостность Украины. Но уже пришло время остановить эту войну», - сказал Фидан, добавив, что «Турция является одной из немногих стран, которые могут, имея возможность говорить с обеими сторонами конфликта, призывать к миру на европейской и на других региональных площадках», и «у нее есть влияние».
По словам главы МИД Турции, «погибли или ранены уже 500 тыс. человек, есть крупные разрушения». «У нас болит сердце и за происходящее в Газе, и за то, что происходит там [в Украине]. Десятки тысяч человек стали жертвами этой трагедии. Миллионы человек вынужденно покинули места, где проживали. Это продолжается, и на таком фоне почти нет призывов к миру», - сказал Фидан.