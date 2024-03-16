Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 00:29

На днях премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил с официальным визитом Баку, где встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это уже традиция – каждый новый глава государства или правительства Грузии после избрания или назначения, в первую очередь, едет в Брюссель, чтоб продемонстрировать неизменность Тбилиси евроатлантическому курсу, а уже потом - в соседние Азербайджан и Армению. Помимо этого, в течение года лидеры Азербайджана и Грузии периодически навещают друг друга, порой даже без предварительного объявления.

Такая периодичность визитов на высшем, а также близком к высшему, уровнях, логически вполне обоснована. Ибо трудно найти две страны, судьбы которых были бы переплетены так плотно, как у Грузии и Азербайджана. На бытовом уровне – это сотни тысяч живущих в Грузии этнических азербайджанцев, со стороны которых не было даже намека на какие-либо осложнения в периоды самых сложных социально-экономических передряг. Во времена войн, конфликтов и внутриполитической нестабильности никто даже не смотрел в сторону Марнеули и других азербайджанских регионов Грузии, поскольку подвохов оттуда никогда и ни при каких обстоятельствах не ждали. Впрочем, это всего лишь один из факторов, связывающих судьбы двух южнокавказских государств, в первую очередь, в экономике, где главенствуют транзит энергоносителей, а также международный транспортный коридор, который в последние годы принято называть Срединным. Взаимосвязь тут настолько очевидна, что в комментариях не нуждается: Грузия для Азербайджана является независимым транспортным коридором в Европу, который обеспечивает Баку возможность проводить политику без оглядки на Москву. В отличие, скажем, от стран Центральной Азии, которые только сейчас, спустя 30 лет после обретения независимости, начинают поиск альтернативных маршрутов для транспортировки своих товаров, в первую очередь, энергоносителей. И вот сегодня взгляды государств Центральной Азии прикованы именно к Южному Кавказу, к Срединному коридору.

Но, какими бы важным для Баку ни были грузино-азербайджанские отношения, они еще важнее для Тбилиси. В конце концов, продать свои нефть и газ Азербайджан может в любом случае, даже если завтра по каким-то причинам маршрут через Грузию будет заблокирован. Энергоносители, как известно, всегда в цене, а спрос на них – неизменно высок. Так что, в крайнем случае азербайджанцы станут перекачивать и перегонять нефть и газ через Россию. Пусть даже на плохих условиях, как это делает Казахстан, который сегодня по низким ценам продает свой газ России, которая, в свою очередь, выводит его на мировой рынок. Но чаще всего энергоносители Казахстана вообще не доходят до потребителя. В основном, это связано с так называемыми своповыми сделками, по условиям которых Россия продает свой газ, после чего получает аналогичные количество от Казахстана и других стран региона. А вот Грузия без транзитной функции – это вообще никто и звать ее никак. На сегодняшний день, транзит – единственное, чем Грузия может быть интересна окружающему миру. Без своего исторически сложившегося географического положения, ни Европе, ни Америке Грузия ни с какой точки зрения не нужна.

Но, как это ни парадоксально, именно Срединный коридор, являющийся сегодня одним из наиболее перспективных направлений для развития региональной экономики, завтра может стать источником весьма серьезных проблем. Поскольку на этот коридор – пока еще сдержанно, но уже с плохо скрываемым раздражением, посматривает самая крупная держава на Кавказе – Российская Федерация. Никаких откровенных заявлений по этому поводу Москва не делает. Во-первых, нет формальных поводов, а, во-вторых, в деле Китай и Турция, мнения которых для России имеет не просто большое, а принципиальное, жизненно важное значение. Но, с другой стороны, по Срединному коридору идут грузы, которые могли бы идти через Россию. Да, их объем пока невелик. Но, как известно, в Кремле междометие «пока» - одно из самых нелюбимых. А что будет, когда черноморский порт Анаклиа на побережье Грузии заработает на полную мощь и кратно увеличит пропускную способность Срединного коридора? А что, если в полную силу начнет функционировать железнодорожная магистраль Баку-Карс? А что будет, если Казахстан и Туркменистан решат увеличить свои энергопоставки через Южный Кавказ? Не сегодня, нет, а завтра в случае, если китайцы проявят интерес, Срединный коридор может стать серьезным конкурентом российскому транзиту. А это, господа, многомиллиардный рынок!