Анкара о будущей операции Турции

Целью Анкары остается обеспечение полной безопасности границ с Сирией и Ираком, в этом вопросе она ждет готовности к взаимодействию со стороны Багдада, сказал глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире телеканала CNN Turk.

«Наша цель - обеспечить полную безопасность границ с Сирией и Ираком. <…> Рабочая партия Курдистана (РПК), пользуясь проблемами с безопасностью в Ираке, расширила деятельность на его территории, а также действует в Сирии. У нас есть все возможности в одиночку решить эту проблему. Но мы ведем с Ираком диалог как с другом, мы хотим, чтобы их проблемы были решены. Мы хотим институционализировать наши отношения с Багдадом», - сказал он.

Фидан напомнил о недавней поездке в Багдад, по итогам которой стороны договорились создать постоянные комитеты в сфере безопасности, торговли, энергетики. «Очень важно, что Ирак признал РПК запрещенной организацией. Нам нужно в этом вопросе действовать на общих позициях и с общим пониманием этой угрозы. В Ираке существуют различные правительственные структуры, и важно найти с ними общие позиции», - сказал министр.