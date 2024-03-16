Последнее предупреждение Израилю

Международные посредники на переговорах с ХАМАС предупредили Израиль: переговоры в Катаре — последняя попытка достичь соглашения; если она не увенчается успехом, переговоров больше не будет. Об этом написало издание Wall Street Journal.

В Катар в понедельник для переговоров прибыла израильская делегация, ее возглавляет глава «Моссада» Давид Барнеа.

Wall Street Journal пишет со слов источника в Израиле, что все обсуждаемые в Катаре предложения согласовываются с Яхьей Синваром, который, предположительно, находится в одном из туннелей в секторе Газа. Пересылка сообщений может занимать от 24 до 36 часов.