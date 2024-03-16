США подтвердили ликвидацию «Человека-тени»

«Израиль достиг значительных результатов в преследовании ХАМАС, - отметил Салливан. - Ликвидированы тысячи террористов, в числе которых Марван Исса. Остальные главари прячутся, вероятно, в туннелях. Израиль действует с тем, чтобы добраться и до них. США содействуют этому».

Израиль ликвидировал Марвана Иссу, одного из лидеров ХАМАС, заявил в понедельник, 18 марта, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Марван Исса (Абу Бараа) по прозвищу «Человек-тень» – заместитель главы военизированного крыла ХАМАС Мухаммеда Дефа. Исса - третий человек ХАМАС в секторе Газа (после Яхьи Синвара и Мухаммеда Дефа). Он отвечал за контакты между «генштабом» боевиков в Газе и зарубежным политическим руководством движения.

Израильские СМИ писали, что в ночь на 10 марта был совершен удар по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, где в тот момент находился Марван Исса. При этом о судьбе Иссы никаких данных не приводилось. Позже стало известно, что покушение на Марвана Иссу - часть плана ШАБАК и ЦАХАЛ по ликвидации высшего руководства ХАМАС.

17 марта 2024 года ликвидацию Марвана Иссы подтвердили руководители палестинской группировки в конфиденциальных беседах. Тело его может находиться в развалинах разрушенного бомбовым ударом туннеля.