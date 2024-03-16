И в Армении не будет «Мира»

Сейчас карты «Мир» работают в Армении и принимаются местными банками. О скором прекращении работы карт «Мир» в большинстве банков страны также говорит источник РБК на российском платежном рынке.

Карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года, исключение составит инфраструктура банка «ВТБ Армения» («дочка» российского ВТБ).

«С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике. На работе карт ВТБ (Армения) это никак не отразится», — сказал представитель «ВТБ Армения», добавив, что банк продолжает обслуживать карты «Мир» в полном объеме.

В Армении работает 53 отделения ВТБ, 22 из которых расположены в Ереване. Клиентам также доступно более 190 банкоматов по всей стране.

В феврале 2024 года США ввели блокирующие санкции против оператора Национальной системы платежных карт. На момент введения ограничений карты «Мир», кроме Армении, работали (в зависимости от терминала; расплатиться ими можно было не везде) еще в Казахстане, Беларуси, Венесуэле, Вьетнаме, Кыргызстана, Таджикистане и на Кубе. Ранее о прекращении работ с картами «Мир» сообщал казахстанский Bereke Bank — бывшая дочка «Сбера».