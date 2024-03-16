Белому дому придется смириться с «реальностью»

Выборы президента России не соответствовали критериям свободы и справедливости, заявил на брифинге с журналистами помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Реальность такова, что президент Путин — президент России. Нам приходилось иметь дело с этой реальностью на фоне всего в Украине и других шагов, противоречащих интересам США, которые мы наблюдали со стороны этого президента и России под его руководством. И мы продолжим действовать в этой реальности. Но эта реальность не отменяет того, что выборы не соответствовали критериям свободы и справедливости», — сказал Салливан, комментируя выборы президента РФ. Его цитирует Meduza.

Помощник президента США также отметил, что результаты голосования были предсказуемы, потому что политические оппоненты Путина находятся в заключении или трагически погибли.

Центризбирком РФ по итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий заявил, что Владимир Путин получил 87,28% голосов избирателей входе прошедших президентских выборов. Нынешний срок станет для него пятым.