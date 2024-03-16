Китай пригрозил: без России никуда

Китай будет бойкотировать встречи по поводу мирных переговоров по Украине, если на них не будут приглашать представителей России, сообщает Politico со ссылкой на чиновников.

Собеседники издания заявили, что такие условия Китай выдвинул Европе, и они, возможно, касаются в том числе грядущего саммита по Украине, который должен пройти в Швейцарии.

По словам чиновников, китайская сторона в очередной раз выдвинула это условие во время визита специального представителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя в Европу. В сообщении МИД КНР по итогам визита говорилось, что Ли пообещал «поддержать своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон».