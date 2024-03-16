Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 02:31

Как уже сообщалось, оппозиционным депутатам парламента Армении не дали ознакомиться с проектом документа, обсуждавшегося на мирных переговорах с Азербайджаном. До этого оппозиционных депутатов несколько раз приглашали в здание МИД, где им дали возможность ознакомиться с документами при условии, что они не станут предавать огласке их содержание. Что, впрочем, не помешало членам парламентской оппозиции удержаться от общих заявлений, суть которых сводилась к тому, что обсуждаемый проект мирного соглашения не отвечает интересам Армении.

К примеру, когда премьер-министр Никол Пашинян высказался о том, что Армении необходима новая Конституция, поскольку в своем нынешнем виде она препятствует достижению мира, оппозиция тут же заявила, что премьер излагает один из принципов, согласованных в ходе двухсторонних переговоров. Позже это, фактически, подтвердил и сам Пашинян, обнародовав в парламенте один из пунктов, согласованных на переговорах, по которому в случае, если возникнет какое-либо противоречие между условиями мирного договора и внутренними законодательными актами, стороны примут за основу не внутреннее законодательство, а мирный договор, который будет иметь статус международно-правового акта. Как известно, в преамбуле действующей Конституции Армении содержится ссылка на «Декларацию независимости», в которую вписан пункт о «воссоединении» Армении с бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью Азербайджана. Которая, в свою очередь, противоречит обязательству, содержащемуся в проекте мирного договора, по которому к Азербайджану не будут выдвинуты территориальные претензии.

Именно поэтому азербайджанская сторона зафиксировала в качестве одного из условий подписания мирного договора требование изменить Конституцию Армении. А оппозиция обвинила Пашиняна в том, что он пытается изменить Конституцию страны по требованию Азербайджана. Отметим, что вокруг этой темы в Армении идет острая полемика. А потом выяснилось, что оппозиционным депутатам не разрешили ознакомиться с последним проектом мирного договора, полученным из МИД Азербайджана. Гегам Манукян, член оппозиционной фракции «Армения», сообщил, что 23 февраля четыре оппозиционные партии обратились в МИД с просьбой ознакомиться с очередным пакетом предложений Баку, но получили отказ. «Сообщаем, что в связи с необходимостью предотвратить срыв переговорного процесса, избежать косвенное негативное воздействие на процесс, а также, чтобы исключить произвольные и неверные публичные интерпретации данного документа, мы не считаем в настоящее время целесообразным предоставлять запрашиваемую информацию», - процитировал Манукян ответ внешнеполитического ведомства Армении. По словам депутата, представители оппозиции не нарушали правил, не опубликовали ни одного секретного документа, а просто сочли правильным и важным предупредить армянскую общественность.

«Мы лишь предупредили общественность, что Никол Пашинян лжет, - отметил Манукян. – Однако Пашинян сам озвучил с трибуны парламента один из согласованных пунктов проекта мирного соглашения». По словам оппозиционного депутата, если мирное соглашение будет подписано в нынешнем виде, то Конституционный суд Армении откажется его ратифицировать, поскольку оно противоречит «Декларации независимости». Именно поэтому Пашинян пытается принять новую Конституцию и изменить Декларацию. В минувшие выходные данная тема поднималась на парламентских слушаниях, в которых участвовал министр иностранных дел Арарат Мирзоян. Когда депутат от оппозиции Кристине Варданян спросила у главы МИД, почему оппозиционерам не дают ознакомиться с последними предложениями азербайджанской стороны, Мирзоян дал развернутый ответ. Смысл его заключался в том, что представители власти также не считают, что «в документе все хорошо». Тем не менее, ни один из членов правительства «не говорит о вещах, которых нет в документе, и которые еще больше напрягают общественность». Мирзоян обвинил депутатов от оппозиции в заявлениях, искажающих содержание проекта мирного договора, с которым им позволили ознакомиться, а также в создании в армянском обществе стрессовой ситуации.