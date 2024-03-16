У Трампа нет денег на залог

Бывший президент США Дональд Трамп не смог найти страховую компанию, согласную выплатить ему залог в $464 млн для апелляции по делу о мошенничестве, возбужденному генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс. Об этом сообщил телеканал NBC.

Ожидается, что Трамп и его компания должны внести залог полностью до следующей недели, чтобы генпрокурор не смогла взыскать долг, пока он подает апелляцию. В заявлении адвокатов республиканца говорится, что обеспечение залога на всю сумму «практически невозможно». Команда Трампа безуспешно обращалась к 30 компаниям-поручителям через четырех брокеров.

Сложность обусловлена тем, что компании принимают в качестве залога не такие твердые активы, как недвижимость, а денежные средства или их эквиваленты в виде ценных бумаг. Обычно фирмы требуют залог в размере 120%, который в данном случае составит около $557 млн. Кроме того, поручители, скорее всего, будут взимать премии по облигациям в размере примерно 2% (годовых) за два года вперед. В заявлении адвокатов, на которое ссылается NBC, указывается, что фактически необходимая сумма денежных средств или их эквивалентов для обеспечения облигаций и наличия достаточного капитала для ведения бизнеса и выполнения других обязательств приближается к $1 млрд.