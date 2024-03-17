GL достигла роста добычи нефти в 2023 году

Тамилла Алиева, собкор 09:00

Пробурено шесть новых скважин, планируется бурение еще нескольких. GL успешно завершила бурение всех шести новых скважин на нефтяных месторождениях Бузовна-Маштага, Гала и Зиря в рамках минимальной обязательной рабочей программы, без инцидентов, с нулевым ущербом для окружающей среды и в кратчайшие сроки. Также в 2023 году GL удалось остановить темпы падения добычи нефти более чем на 15% на вышеуказанных месторождениях, эксплуатируемых ее дочерней компанией Taghiyev Operating Company, и увеличить суточную добычу более чем на 10% по сравнению с началом того же года.

Кроме того, через свою дочернюю компанию Salyan Oil Limited компания GL остановила девятнадцатилетний спад добычи на нефтяных месторождениях Курсанги и Гарабаглы и начала наращивать объемы добычи. Все это было достигнуто за счет реализации программ повышения производственной эффективности без крупных капитальных вложений. В 2024 году GL планирует объявить тендер на бурение двух новых и двух боковых скважин глубиной более 4000 метров на месторождениях Курсанги и Гарабаглы. По своей технической характеристике они не будут уступать многим сложным скважинам в Каспийском регионе. Предстоящее бурение в Сальянском районе является важной вехой, которая прервет 13-летний период отсутствия бурения на этих месторождениях. «Мы гордимся нашими достижениями за короткий период времени. Это демонстрация стремления команды к совершенству и высокой производительности», - сказал Асиф Зейналов, главный исполнительный директор компании GL.