В Польше пропал американский беспилотник

Связь с БПЛА MQ9 Reaper, принадлежащим ВВС США, потеряна при выполнении плановых учений на аэродроме в Польше. Об этом сообщило генеральное командование Вооруженных сил Польши.

«Беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper ВВС США в Европе в ходе плановых квартальных учений на аэродроме города Мирославец потерял связь с базой. Ожидается экстренное приземление», - говорится в опубликованном на странице ведомства в X (ранее Twitter) заявлении.

Службы безопасности приведены в состояние повышенной готовности.