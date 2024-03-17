Минздрав обратился к жителям Азербайджана

В связи с началом весеннего сезона в иммунной системе человека происходят определенные изменения. В это время года наблюдается распространение инфекционных заболеваний. В первую очередь увеличивается количество случаев заражения гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. Лицам с высокой температурой, симптомами поражения верхних дыхательных путей, такими как чихание, кашель, насморк или заложенность носа, боль в горле, во избежание заражения других людей, с которыми они контактируют, следует пользоваться гигиеническими средствами. Об этом напоминается в обращении Министерства здравоохранения к населению Азербайджана в связи с наступающими праздничными днями.

Министерство здравоохранения Азербайджана в целях охраны здоровья населения и предотвращения инфекций в предстоящие нерабочие дни в связи с праздником Новруз рекомендует использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей, а также соблюдать общие гигиенические требования и другие профилактические правила. Кроме того, в этот период года для укрепления иммунной системы организма важно включать в ежедневный рацион продукты, богатые витаминами и минералами.

Ведомство советует не забывать, что наше здоровье в наших руках. Каждый гражданин должен с особой чуткостью и ответственностью относиться к своему здоровью, защищать себя и окружающих от вирусов.