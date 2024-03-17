Фархад Мамедов, автор haqqin.az 09:30

После резолюции, принятой на прошлой неделе Европарламентом, дискуссии о членстве Армении в Евросоюзе набрали невиданный ранее ход. Как уже сообщалось, в этом документе Еврокомиссию обязали рассмотреть вопрос о предоставлении Еревану статуса кандидата на членство в ЕС. Петер Стано, официальный представитель ЕС по внешним связям, заявил, что теперь Армения может подать заявку на членство в Евросоюзе, подчеркнув, что «любая страна имеет право стремиться к лучшему будущему для своего народа».

Официальный Ереван приветствовал резолюцию Европарламента. По мнению премьер-министра Никола Пашиняна, этот вопрос должен стать в Армении предметом общественного обсуждения. После принятия этого документа Мария Захарова, официальный представитель МИД России, в очередной раз призвала Армению «не верить обещаниям Брюсселя и действовать в соответствии со своими национальными интересами». Весьма характерно, что в интерпретации спикера МИД РФ «национальные интересы» Армении полностью идентичны российским. Таким образом, Брюссель, выражаясь образно, готов распахнуть перед Арменией двери Евросоюза, но, судя по противоречивым заявлениям армянского руководства, сомнительно, что у него хватит смелости войти в них.

Как известно, намерения Армении вступить в Европейский союз впервые официально подтвердил на дипломатическом форуме в Анталье министр иностранных дел Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TRT World. До этого официальный Ереван ограничивался фразами о «беспрецедентных отношениях» с Евросоюзом. В отличие от Мирзояна, премьер-министр Никол Пашинян использовал более обтекаемую формулировку, отметив, что вопрос членства Армении в Евросоюзе является «предметом широких общественных дискуссий». Подтвердив тем самым, что желанием подавать официальную заявку на членство в ЕС он в данный момент не горит. Ведь чтобы получить статус кандидата, Еревану вначале необходимо выйти из Евразийского экономического союза, то есть навсегда покинуть зону экономического влияния России. Как утверждает армянский политолог Арман Гукасян, в настоящее время Пашинян готовится вынести вопрос членства Армении в Евросоюзе на общенациональный референдум, который, вероятнее всего, состоится до осени текущего года. Если его итоги покажут, что большинство выбрало прозападный курс, то премьер-министр Пашинян «переложит всю ответственность на народ».

В то же время, по словам политолога, правительство не объясняет обществу, во что обойдется экономике Армении выход из Евразийского экономического союза. «Пашинян гордо вещает о двузначном экономическом росте страны, но в упор не видит роли России в экономическом развитии Армении», — утверждает эксперт. Гукасян уверен, что армянский народ «не должен становиться жертвой элит, взявших курс на политический разрыв с Россией», а потому «каждому стоит подумать», как голосовать на предстоящем референдуме. Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что в настоящее время отношения между Ереваном и Брюсселем достигли «невиданного ранее» уровня. По его словам, ведутся дискуссии о предоставлении гражданам Армении безвизового въезда в Евросоюз, а также об облегчении доступа армянских товаров на европейские рынки. «Позитивные сдвиги в этом направлении также позволят нам двигаться вперед и говорить о реализации более амбициозных программ», - подчеркнул Костанян.