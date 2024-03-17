В Армении ответили, когда решится вопрос эксклавов

Ереван допускает более позднее рассмотрение вопроса анклавов и эксклавов, а также делимитации и демаркации таких участков на основе документов, имеющих юридическую силу. Об этом армянским СМИ сообщили в правительстве в ответ на письменный запрос.

В правительстве также сослались на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 12 марта, напомнив о том, что у официального Еревана нет претензий на какую-либо территорию за пределами своей международно признанной территории. Однако Армения также «не может сдать собственные суверенные территории».

В Кабмине пояснили, что на спорных участках необходимо определить, откуда начинается территория Армении, и это должно быть на основе документов, имеющих правовую силу. «Армения готова пойти на такие решения по всей границе, а также по той же формуле в наиболее проблемных территориях, прилегающих к Тавушской области», - сказали в правительстве.