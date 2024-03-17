Белый дом об отправке войск в Украину

В Белом доме прокомментировали инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск в Украину.

По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, Вашингтон не может говорить о Макроне, но французский лидер продолжает публично выражать свою точку зрения. «Конечно, он имеет на это полное право. Мы четко изложили нашу позицию: мы не намерены отправлять американские войска в Украину», - отметил Салливан.

Также он подчеркнул, что президент США Джо Байден подтвердил это в своем недавнем послании в Конгрессе, и Вашингтон не уклонился от этой позиции.