Си Цзиньпин едет во Францию

Лидер Китая Си Цзиньпин встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в начале мая, это станет первой поездкой Си в Европу со времен пандемии, пишет Politico со ссылкой на источники.

Поездка совпадет с 60-летием установления дипломатических отношений между Парижем и Пекином. Таким образом, Китай стремится возобновить испорченные отношения с Европой из-за "безлимитного партнерства" Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на войну в Украине.

Официальные лица добавили, что Китай попытается убедить Европу в необходимости участия России в мирных переговорах, которые пройдут в Швейцарии, иначе Пекин будет их бойкотировать. По их словам, это послание было донесено во время европейского турне китайского специального посланника Ли Хуэя в начале марта, во время которого обсуждалось будущее Украины. Официально Министерство иностранных дел Китая заявило, что Ли Хуэй пообещал "поддерживать своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон".

В то же время, как пишет Politico, настроение во Франции торжественным не будет. "Оно будет менее праздничным и более деловым, учитывая текущие экономические и геополитические ставки", – отметил анонимный источник издания.