Глава Гагаузии подает в суд на президента Молдовы

Санду сказала на пресс-конференции в понедельник, что не подпишет указ о назначении Гуцул членом правительства, так как та "работает на преступную группировку".

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что подает в суд на президента Молдовы Майю Санду за ее оскорбительные высказывания в адрес автономии и ее руководителя.

"До поры я игнорировала эту ложь и клевету со стороны гражданки Санду, но сегодня она перешла все границы. Я требую у нее ответа перед законом. Наши юристы немедленно инициируют иск по защите чести и достоинства против гражданки Майи Санду за ложь и клевету, распространенную на пресс-конференции 18 марта 2023 года", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. Она напомнила, что была демократически избрана и утверждена в должности главы автономии и результаты выборов были признаны всеми законными органами Молдовы.

"Подконтрольные Санду прокуроры и спецслужбы даже не оспорили в суде ни ход избирательной кампании, ни результаты голосования. Все, что осталось у Санду, - это голословные обвинения, оскорбления, зависть и нападки", - подчеркнула Гуцул.

После выборов главы Гагаузии Санду заявила, что голосование прошло с многочисленными нарушениями. Сотрудники молдавской полиции изъяли избирательные списки и другие документы в ЦИК автономии, завели уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей со стороны партии "Шор". Действия центральных властей вызвали возмущение общественности и оппозиции. Депутаты Народного собрания (парламент) автономии единогласно поддержали на экстренном заседании решение ЦИК об избрании Гуцул.