Пашинян: В конце недели может начаться война

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями приграничных сел Тавушской области заявил, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен, то в конце недели может начаться война. Видеозапись общения с жителями распространила пресс-служба правительства.

"Теперь мы можем уйти отсюда, пойдем и скажем (Азербайджану), что нет, ничего не собираемся делать. Это значит, что в конце недели начнется война", - заявил он.

"Я знаю, что будет в конце этой войны", - добавил Пашинян, пояснив, что после вооруженного конфликта местные жители спросят его, почему он, обладая информацией об угрозе начала боевых действий, не предупредил их заранее.