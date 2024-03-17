Армения присоединилась к санкциям против России

Карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года, исключение составит инфраструктура банка «ВТБ Армения» («дочка» российского ВТБ). Об этом РБК рассказал представитель «ВТБ Армения».

«С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике. На работе карт ВТБ (Армения) это никак не отразится», — сказал представитель «ВТБ Армения».

Основные операции останутся доступны в «ВТБ Армения» для держателей карт «Мир». Среди них — снятие денег в банкоматах ВТБ (Армения), оплата услуг через онлайн-банк и онлайн-покупки.

23 февраля США ввели санкции в отношении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора «Мир». В компании заявили, что санкции не затронут работу платежных сервисов внутри страны, а на стороне платежной системы нет каких-либо ограничений на работу с иностранными партнерами. Зарубежные банки принимают решение о приеме карт «Мир» самостоятельно, добавили в НСПК.