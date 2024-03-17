Реакция Москвы на вероятность новой войны между Азербайджаном и Арменией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявившего, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен, то в конце недели может начаться война.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями Тавушской области заявил, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел, то в конце недели может начаться война.

До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело. Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками», - сказала Захарова.