Армения не будет разрывать соглашения с Россией

Хотя Никол Пашинян и его команда уже несколько лет ведут пропагандистскую кампанию против России, на самом деле они не собираются разрывать какое-либо межгосударственное соглашение с Россией. Об этом пишет газета «Грапарак».

«Срок договора «О дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» 1997 года истек в прошлом году. Он был подписан сроком на 25 лет с возможностью продления, чем и воспользовались власти Армении. Они не подали заявку об отказе от него, поэтому срок был автоматически продлен еще на 10 лет.