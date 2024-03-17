Я представил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу видение и подходы правительства Армении по установлению стабильности и мира на Южном Кавказе. Об этом заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом в Ереване 19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Еще раз подтверждаю свою неоднократно озвученную готовность по урегулированию отношений с Азербайджаном на основе трех принципов, согласованных на высшем уровне. Это признание территориальной целостности друг друга на основании Алма-Атинской декларации, восстановление границы между двумя республиками, существовавшей на момент распада СССР в 1991 году, демаркации межгосударственной границы Армения-Азербайджан согласно Алма-Атинской декларации, а также разблокирования региональных инфраструктур должно быть проведено при уважении суверенитета и юрисдикции стран, на основе принципов равенства и взаимности.

В связи с последним я также представил проект «Перекресток мира», который дополняет наши представления по этому вопросу. Ожидаем твердой поддержки международного сообщества, в том числе НАТО, мирного процесса между Арменией и Азербайджаном на основе известных принципов.

Мы также привержены повестке урегулирования отношений с Турцией.

«Мы считаем, что реализация договоренностей, достигнутых с Турцией в 2022 году и впоследствии подтвержденных, может оказать положительное влияние на установление стабильности в регионе Южного Кавказа.