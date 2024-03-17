Что Пашинян предложил НАТО по Азербайджану? фото; обновлено 14:53
Я представил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу видение и подходы правительства Армении по установлению стабильности и мира на Южном Кавказе. Об этом заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом в Ереване 19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Еще раз подтверждаю свою неоднократно озвученную готовность по урегулированию отношений с Азербайджаном на основе трех принципов, согласованных на высшем уровне. Это признание территориальной целостности друг друга на основании Алма-Атинской декларации, восстановление границы между двумя республиками, существовавшей на момент распада СССР в 1991 году, демаркации межгосударственной границы Армения-Азербайджан согласно Алма-Атинской декларации, а также разблокирования региональных инфраструктур должно быть проведено при уважении суверенитета и юрисдикции стран, на основе принципов равенства и взаимности.
В связи с последним я также представил проект «Перекресток мира», который дополняет наши представления по этому вопросу. Ожидаем твердой поддержки международного сообщества, в том числе НАТО, мирного процесса между Арменией и Азербайджаном на основе известных принципов.
Мы также привержены повестке урегулирования отношений с Турцией.
«Мы считаем, что реализация договоренностей, достигнутых с Турцией в 2022 году и впоследствии подтвержденных, может оказать положительное влияние на установление стабильности в регионе Южного Кавказа.
***13:55
Сегодня на встрече мы обсудили важность стабильности на Южном Кавказе. По мере того как мы сталкиваемся с более опасным миром, это становится наиболее важным для евроатлантической безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в совместном заявлении для прессы с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.
Он отметил, что у Азербайджана и Армении появилась возможность достичь устойчивого мира после многолетнего конфликта: "Поэтому я призываю обе страны в ближайшее время подписать договор, который откроет путь к нормализации отношений и принесет устойчивый мир вашим народам".
В свою очередь, Никол Пашинян заявил, что Армения ожидает поддержки НАТО в вопросе установления мира с Азербайджаном.
***12:50
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Как сообщается, в ходе беседы тет-а-тет собеседники обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством между Ереваном и НАТО. Состоялся обмен мнениями по региональным процессам и обсуждениям, связанным с мирным договором между Арменией и Азербайджаном.
В настоящее время встреча Пашиняна и Столтенберга продолжается в расширенном составе.
*** 12:05
В Ереван прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщили армянские СМИ.
В ереванском аэропорту «Звартноц» Столтенберга встретили заместитель министра обороны Армении Грачья Саркисян и заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян.
Сообщается, что в рамках своего однодневного визита Столтенберг проведет встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатряном.