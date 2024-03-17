В Белгородской области планируют эвакуировать 9000 детей и отселить большое количество сел. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Сейчас планируем вывоз порядка 9000 детей из Белгорода и Белгородского района, Шебекинского округа Грайворонского района. Договариваемся с коллегами-губернаторами, вот 22-го числа 1200 детей едут в Пензу, Тамбов и в Калугу. Дальше Ставропольский край, сейчас проговорим отдельно, система выстроена», - добавил он.

Отметим, что Белгород и область в последнее время подвергаются регулярным обстрелам, от которых за минувшую неделю погибли 16 человек, 98 пострадали.