Белгород готовится к эвакуации фото; видео; обновлено 14:11
В Белгородской области планируют эвакуировать 9000 детей и отселить большое количество сел. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Сейчас планируем вывоз порядка 9000 детей из Белгорода и Белгородского района, Шебекинского округа Грайворонского района. Договариваемся с коллегами-губернаторами, вот 22-го числа 1200 детей едут в Пензу, Тамбов и в Калугу. Дальше Ставропольский край, сейчас проговорим отдельно, система выстроена», - добавил он.
Отметим, что Белгород и область в последнее время подвергаются регулярным обстрелам, от которых за минувшую неделю погибли 16 человек, 98 пострадали.
***12:19
Российский Белгород вновь под обстрелом, сообщают СМИ.
Один из снарядов прилетел на парковку - несколько автомобилей сгорели. Также снаряд попал и в частный дом: сотрудники МЧС прибыли на место пожара.
Сообщается минимум о трех пострадавших.
В Минобороны РФ сообщили, что с утра в Белгородской области были уничтожены девять реактивных снарядов РСЗО Vampire.