Несколько визитов и контактов на высшем уровне готовятся у Владимира Путина, Кремль будет информировать о них, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о планах визита Путина в Китай.

Ранее Reuters сообщил, что такой визит может состояться в мае после инаугурации.

"Сейчас готовится несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне. Ведется подготовка. По мере приближения мы будем вас, как мы это обычно делаем, информировать", - сказал Песков.