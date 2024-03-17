Кремль о поездке Путина в Китай обновлено 13:55
Несколько визитов и контактов на высшем уровне готовятся у Владимира Путина, Кремль будет информировать о них, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о планах визита Путина в Китай.
Ранее Reuters сообщил, что такой визит может состояться в мае после инаугурации.
"Сейчас готовится несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне. Ведется подготовка. По мере приближения мы будем вас, как мы это обычно делаем, информировать", - сказал Песков.
*** 13:17
Владимир Путин в мае отправится в Китай для переговоров с Си Цзиньпином, что может стать первой зарубежной поездкой главы Кремля после переизбранияна его новый президентский срок. Об этом сообщает Reuters.
"Путин посетит Китай", - сообщил Reuters один из источников, пожелавший остаться анонимным. Подробности независимо подтвердили еще четыре источника, которые также говорили на условиях анонимности.
Другой источник сообщил, что поездка Путина в Китай, вероятно, состоится во второй половине мая. Два источника сообщили, что визит Путина состоится до запланированной поездки Си в Европу.