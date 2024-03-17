Сотрудники «Азеришыг» в праздники трудятся вдвойне

ОАО «Азеришыг» осуществило все профилактические, технические и организационные меры для обеспечения потребителей бесперебойным и стабильным электроснабжением во время праздника Новруз. ОАО продолжит работать в усиленном режиме даже в праздничные дни.

По всей стране работают аварийные службы «Азеришыг», которые оперативно устраняют возможные происшествия. В случае возникновения каких-либо неполадок абонентов просят немедленно обращаться в колл-центр «199» и на официальные страницы ОАО в Facebook и Instagram. Предложения и жалобы, поступившие в колл-центр «199», работающий круглосуточно, немедленно принимают к сведению.

Также абоненты могут оплатить задолженность, возникшую из-за использования электроэнергии в праздничные дни, онлайн, не выходя из дома. Для этого достаточно зайти в соответствующий раздел на сайте azərişıq.az. Потребителям «умных» счетчиков также рекомендуется заранее проверить баланс своих счетчиков и своевременно пополнить баланс.