Завербованный Россией непалец об ужасах войны в Украине: обращались как с пушечным мясом

Около 2 000 непальцев были завербованы Россией для участия в войне против Украины. Эта цифра основана на показаниях вернувшихся солдат и данных российской миграционной службы, также она сопоставлена с оценками, предоставленными активистами, поддерживающими семьи тех непальцев, кто еще служит или погиб . Об этом сообщается в публикации Sky News.

Изданию удалось поговорить с 35-летним непальцем по имени Ганеш, который провел четыре с половиной месяца, воюя в Донецке, и после этого смог вернуться домой.

Он рассказал журналистам, что с непальскими солдатами обращались «как с пушечным мясом» и что когда их отправили в Украину, у них не было достаточно еды и русские солдаты избивали их.

«Это было очень страшно. Это были не бои человек на человека, пуля на пулю. Нас атаковали беспилотники, и это было ужасно», — говорит он.

Ганеш рассказал Sky News, что видел трех непальцев, погибших на поле боя, но слышал о многих других жертвах.

В декабре 2023 года Непал обратился к российским властям с призывом не вербовать непальцев в российскую армию, а также попросил отправить тела погибших в Непал и выплатить компенсации их семьям.

Суперинтендант Наварадж Адхикари рассказал Sky News, что полиция ведет борьбу с агентами — людьми, которые помогают оформлять документы, необходимые для того, чтобы попасть в Россию и нелегально участвовать в ее войне. «Полиция уже арестовала 22 подозреваемых», — сказал он.