Кремль следит за контактами НАТО с Баку, Тбилиси и Ереваном

Желание НАТО закрепиться на Южном Кавказе видно «невооруженным глазом», но попытки альянса «вряд ли способны добавить стабильности» в регионе, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводят российские СМИ.

«Общие устремления НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе нам хорошо известны и, что называется, видны невооруженным глазом. Также есть понимание, что, собственно, попытки НАТО каким-то образом расширить свое влияние и присутствие вряд ли способны добавить стабильности на Кавказе и предсказуемости ситуации», - сказал представитель Кремля.

При этом Песков указал, что страны Южного Кавказа обладают «суверенным правом» на подобные контакты. «Конечно же, мы внимательно наблюдаем, но намерены главным образом ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей страны со странами региона», - добавил Песков.