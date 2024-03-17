Глава Минобороны Латвии: Россия должна потерпеть стратегическое поражение

"Прежде всего, флаг должен быть желто-голубым. Украина борется за свою свободу. Украинцы заявили, и решительно заявили, что Украина будет бороться до тех пор, пока не выиграет войну и не освободит свои территории", - заявил он, отвечая на вопрос о призывах к мирным переговорам между Киевом и Москвой.

При этом министр отметил, что для западных стран - всех членов НАТО - "важно поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и всеми необходимыми средствами".

"Украина сама решает, каким будет мирное соглашение, когда все территории будут освобождены. Россия должна потерпеть стратегическое поражение в Украине", - подчеркнул Спрудс.