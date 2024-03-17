Блинкен заявил о массовом голоде в секторе Газа

Блинкен заявил об «ужасающей гуманитарной ситуации» в секторе Газа, которая стала результатом атаки ХАМАС на Израиль 7 октября и последующих действий группировки. По его словам, конфликт мог закончиться еще несколько месяцев назад, если бы боевики «сложили оружие, перестали прятаться за спинами мирного населения и освободили заложников». При этом на Израиле также лежит обязанность обезопасить мирное население Газы и предоставить нуждающимся доступ к гуманитарной помощи, добавил госсекретарь США.

«Согласно самым авторитетным источникам, 100% населения Газы испытывает острую нехватку продовольствия. Это первый случай, когда все население классифицировано подобным образом», — подчеркнул Блинкен.

18 марта при поддержке Организации Объединенных Наций был опубликован доклад Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (ИКФ), в котором говорилось, что все население сектора Газа (2,3 млн человек) страдает от острой нехватки продовольствия, причем около половина из них (1,1 млн человек) столкнулись с «катастрофическим» отсутствием продовольствия. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, это самый высокий показатель за все время существования ИКФ.

По прогнозам экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), уже в ближайшее время жители Газы столкнутся с массовым голодом. В северных районах сектора голод может быть объявлен уже к маю, а без прекращения огня к июлю 92% населения всего эксклава столкнется с катастрофической нехваткой еды.