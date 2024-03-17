Что обсудили Путин и Раиси

Президент РФ Владимир Путин обсудил со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси международную повестку дня, в частности, обстановку в зоне палестино-израильского конфликта . Об этом 19 марта сообщается на сайте Кремля.

«С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения и катастрофическим ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа», — сказано в сообщении.

Лидеры стран в телефонном разговоре также договорились о дальнейшей координации, в том числе в рамках ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС.

Путин и Раиси обсудили двустороннее сотрудничество. Речь идет о расширении торгово-экономических связей и крупные инвестпроекты.

Кроме того, Ибрагим Раиси тепло поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ, добавили в Кремле. Иранский лидер выразил уверенность, что российско-иранские дружественные отношения продолжат и впредь динамично развиваться на благо народов двух стран.

В свою очередь, российский лидер передал добрые пожелания в адрес верховного руководителя Ирана Сейеда Али Хаменеи и поздравления иранскому народу в связи со священным для мусульман месяцем Рамадан и наступлением весеннего праздника Новруз.