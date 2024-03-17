Маск рассказал, как «борется» с депрессией

Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla, владелец X (ранее Twitter) Илон Маск признался, что временами страдает от депрессии и раз в две недели принимает лекарство – кетамин. Его слова приводит телеканал CNN.

В интервью журналисту Дону Лемону Маск рассказал, что в его «мозгу бывает негативное химическое состояние… Что-то вроде депрессии. Не связанной с плохими новостями. Кетамин помогает мне преодолеть это негативное состояние. Я принимаю его по рекомендации врача, раз в две недели».

Он подчеркнул, что не злоупотребляет препаратами: «Если принять слишком много кетамина, нельзя будет работать, а у меня много работы – я работаю по 16 часов в день».

Маск убежден, что использование им препарата не повлияет ни на курс акций его компаний, ни на возможность получения государственных заказов.

Кетамин – сильнодействующее наркотическое средство. Передозировка вещества может привести к летальному исходу.