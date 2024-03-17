Глава Пентагона: Путин не остановится

«Мы знаем, что условия, в которых ведет бой украинская армия, чрезвычайно тяжелые. К сожалению, гражданское население страдает от атак российских беспилотников. Поэтому сегодня наш месседж довольно четкий. США не допустят, чтобы Украина проиграла. Наша коалиция не позволит этого. И весь свободный мир этого не допустит.

Только на прошлой неделе Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине дополнительной помощи в области безопасности на сумму 300 миллионов долларов. Это чрезвычайная мера, направленная на удовлетворение самых насущных потребностей Украины в средствах противовоздушной обороны, артиллерии и противотанковых средствах.

Мы все будем менее защищены, если Путин добьется своего, поэтому борьба за Украину остается одним из великих дел нашего времени. Дамы и господа, давайте не будем обманывать себя. Путин не остановится на Украине. Как сказал президент Байден, Украина может остановить Путина, если мы будем на стороне Украины и предоставим ей оружие, необходимое для самозащиты. На карту поставлено выживание Украины, на карту поставлена вся наша безопасность», - сказал Остин.