В центре Баку приостановлена работа пожароопасного объекта.

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщает, что во время проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора в кафе Love City (адрес: Баку, улица Узеира Гаджибейли, 18), были выявлены серьезные нарушения в сфере пожарной безопасности, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, а также государственным имущественным интересам.

С учетом этого было принято решение о приостановлении работы объекта, заявили в ведомстве.