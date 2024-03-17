Крупнейший госбанк Дубая сворачивает бизнес с Россией

Дубай стал одним из главных каналов связи с внешним миром для российского бизнеса и олигархов после введения Западом масштабных санкций за вторжение в Украину. Два года спустя под давлением США это финансовое окно начинает закрываться.

Дубайские банки стали сворачивать бизнес с россиянами. Под удар, в частности, попали крупная сеть по торговле нефтью «Роснефти», «Уралкалий» и миллиардер Иван Таврин, ставший крупнейшим покупателем активов ушедших из России иностранных компаний.

Главный государственный банк Дубая, Emirates NBD, активно привечал россиян: он стал обслуживать торговлю российской нефтью в больших объемах и открыл подразделение по работе с состоятельными россиянами, ищущими убежища для своих капиталов. Но в последние месяцы США начали оказывать сильное давление на ОАЭ: в страну приезжали представители минфина и госдепартамента, под санкции попали несколько местных компаний, торговавших российской нефтью в нарушение ценового потолка, к тому же в декабре минфин США получил расширенные полномочия для наказания иностранных банков, чья деятельность способствует обходу санкций и работе российского ВПК.