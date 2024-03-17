Хуситы поздравили Путина с «убедительной победой»
Член сформированного хуситами Высшего политического совета Йемена генерал-лейтенант Султан ас-Сами поздравил президента РФ Владимира Путина с переизбранием.
Он назвал озвученный Центризбиркомом результат в более чем 87% голосов «убедительной победой». «Переизбрание президента Владимира Путина главой государства является победой группы БРИКС, которая борется за разрушение однополярной системы, разжигающей войны и конфликты по всему миру и проводящей политику колонизации и обнищания народов», — заявил ас-Сами.