Суровый приговор тренеру Халилову

Haqqin.az сообщает, что на состоявшемся 19 марта в Сумгаитском суде по тяжким преступлениям заседании под председательством судьи Фахмина Гумбатова Халилову было предоставлено последнее слово. Он сказал, что не убивал умышленно несовершеннолетнего, социальные сети раздули этот инцидент, и попросил суд вынести ему справедливое решение.

После на заседании был зачитан вердикт суда, согласно которому М.Халилов приговорен к 19 годам лишения свободы.

Ранее государственный обвинитель просил приговорить Халилова к 20 годам лишения свободы.Напомним, в апреле 2023 года в прокуратуру Сумгаита поступила информация о смерти Фарида Бакарова (2016 г.р.) в Сумгаитской городской детской больнице. В ходе предварительного следствия были выявлены основания для подозрения в том, что во время тренировки по самбо в одной из школ Сумгаита Мехман Халилов (1994 г.р.) нанес травмы Бакарову, от которых последний скончался. В Сумгаитской городской прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана.

В период следствия обвинение Халилову было отягощено. Ему было предъявлено обвинение по статье 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК Азербайджана.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что Халилов после произошедшего сообщил родным Фарида, что мальчик после падения получил травмы. Однако вскоре выяснилось, что тренер жестоко обращался с ребенком во время тренировки по самбо. Также на видеокадрах, которые оказались в распоряжении полиции, видно, как Халилов грубо обращается не только с Бакаровым, но и с другими несовершеннолетними: хватал их за волосы, голову, уши, нанося удары ногами по ним.