Европа многократно нарастит производство боеприпасов

Президент Чехии Петр Павел заявил, что в ближайшее время европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов – для себя и для Украины, передает « Радио Свобода ».

«Производство необходимого количества снарядов требует времени. Это требует увеличения мощностей нашего производства. Но Украина нуждается в снарядах сейчас.

Мы не можем ждать европейские компании, поэтому мы пытаемся найти боеприпасы везде, где можем. Доставить его в Украину так быстро, насколько это возможно. Но параллельно увеличиваем собственные мощности. В ближайшем будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также чтобы обеспечить Украину боеприпасами, если она еще в них будет нуждаться», - заявил Павел.

Ранее Петр Павел заявил, что пока невозможно себе представить, что Украине и России удастся договориться о прекращении войны.