Американский сенатор Украине: Вы получите ATACMS и разрушите Керченский мост

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм выразил надежду, что в 2024 году США отправят Украине ракеты ATACMS для разрушения Керченского моста. По словам сенатора, ракеты ATCAMS должны были быть в Украине "еще вчера".

"Надеюсь, в 2024 году Америка отправит в Украину оружие, которое вам крайне необходимо, и в будущем вы начнете не только удерживать территорию, но и оказывать дальнейшее давление на россиян, что вы получите ATACMS и разрушите мост, соединяющий Крым с Россией. Я хочу, чтобы 2024 год стал годом качественного преимущества для украинских военных".

Также он призвал быстрее принять закон о мобилизации: "Что бы мы ни делали, вы должны сражаться, вы боретесь за себя".