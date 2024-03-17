Путин заявил о провале «всякого отребья»
Все попытки проникновения на территорию России диверсантов, зарубежных наемников и «всякого отребья» были безуспешны, заявил заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
Он добавил, что за проявлениями терроризма и экстремизма «видны уши» западных спецслужб.
Путин подчеркнул, что хозяева предателей, нападающих на приграничные города России, не жалеют их и бросают их на убой.
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