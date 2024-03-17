Путин заявил о провале «всякого отребья»

Все попытки проникновения на территорию России диверсантов, зарубежных наемников и «всякого отребья» были безуспешны, заявил заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

Он добавил, что за проявлениями терроризма и экстремизма «видны уши» западных спецслужб.

Путин подчеркнул, что хозяева предателей, нападающих на приграничные города России, не жалеют их и бросают их на убой.