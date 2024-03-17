ЕС хочет принять Украину, но тайно

Европейский союз ведет тайную работу по вступлению Украины в объединение из-за протестов фермеров и грядущих выборов в Европейский парламент. Об этом сообщает издание Politico.

Один из европейских чиновников заявил изданию, что никто не хочет поднимать вопрос расширения союза до проведения выборов. В публикации говорится, что европейские бюрократы опасаются недовольства фермеров из-за возможного сокращения субсидий и беспошлинного ввоза украинских товаров.

Кроме того, вступление Украины в Евросоюз потребует значительных реформ, что также может спровоцировать внутриполитическое напряжение.