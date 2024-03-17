Германия выделит военную помощь Украине

Германия выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн евро. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Пакет в 500 млн, о котором я только что упомянул, - это немецкий пакет», - заявил Писториус. Он добавил, что этот пакет не относится к тем, которые будут согласованы на заседании «Рамштайна».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин также сообщил, что Вашингтон предоставит еще один пакет помощи Киеву.