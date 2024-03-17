Бывший президент заявил, что герцогу Сассекскому может грозить депортация из-за продолжающихся споров о том, что он, возможно, раньше принимал запрещенные вещества, о чем рассказал в своей автобиографии «Запасной».

Дональд Трамп предупредил, что в случае своей победы на предстоящих выборах может выслать принца Гарри из США.

В эксклюзивном интервью GB News Трамп заявил, что для королевской особы не должно быть никаких преференций. На вопрос ведущего, будут ли какие-либо «особые привилегии» для бывшего принца, Трамп ответил: «Нет. Нам придется посмотреть, … если он солгал, то придется принять соответствующие меры».

Экс-президент не сказал, какие это «соответствующие меры». Однако ранее он заявлял, что «не будет защищать» Гарри, потому что тот «предал королеву».

Во время интервью Трамп также защитил Кейт Миддлтон в продолжающемся скандале из-за ее отредактированных фотографий.

Согласно законам США, прием наркотиков в прошлом может стать основанием для отказа в выдаче визы. Правовой иск о публикации подробностей заявления Гарри на получение визы рассматривается на предмет соответствия законодательству США правым аналитическим центром Heritage Foundation. Министерство внутренней безопасности США заявило, что им нужно больше времени, чтобы найти записи показаний Гарри при обращении за визой, поскольку федеральный судья будет решать, следует ли их обнародовать.