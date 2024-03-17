"Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического комитета серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности", - сказал Путин на коллегии ФСБ.

"Мы знаем их возможности по всем этим направлениям, включая методы разведывательной деятельности и террористические методы.

В свое время Запад активно использовал в своих интересах разного рода трансграничные, радикальные террористические группировки, в том числе поощрял их агрессию против России», - заявил он.

В воскресенье, 17 марта, в "Сибирском батальоне" заявили о взятии администрации Горьковского Белгородской области. Это произошло после того, как добровольцы взяли под свой контроль населенный пункт Теткино.

В тот же день, 17 марта, бойцы "Российского Добровольческого Корпуса" (РДК) и "Сибирского батальона" объявили о взятии села Козинка в Грайворонском районе Белгородской области России.

Учитывая это, власти РФ решили вывезти из Белгородской области девять тысяч детей.