Уничтожение остающихся батальонов радикального движения ХАМАС в секторе Газа невозможно без проведения наземной операции в городе Рафах на юге палестинского анклава. С таким заявлением выступил глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху на заседании комиссии Кнессета (парламента) по международной политике и безопасности, сообщила канцелярия премьера.

"Мы полны решимости завершить ликвидацию ХАМАС. Это требует ликвидации остающихся батальонов в Рафахе. Мы не видим возможности ликвидировать ХАМАС военным путем, не уничтожив эти оставшиеся батальоны. И нет другого способа сделать это, кроме как через наземный вход [в Рафах]", - заявил Нетаньяху.

"У нас есть разногласия с американцами о необходимости входа в Рафах. Не о необходимости ликвидации ХАМАС, а о необходимости войти в Рафах", - продолжил глава израильского кабмина, накануне говоривший по телефону с президентом США Джо Байденом.

"Из уважения к президенту [Байдену] мы договорились о том, как они (американцы - прим.) могли бы представить нам (Израилю - прим.) свои идеи, особенно по гуманитарной стороне", - добавил Нетаньяху, отметив, что Израиль "разделяет желание обеспечить организованный выход гражданского населения [из Рафаха] и оказание гуманитарной помощи.

В ходе разговора я самым ясным образом дал понять президенту [Байдену], что мы (Израиль - прим.) полны решимости завершить ликвидацию батальонов в Рафахе", - добавил глава кабмина.