Дроны-камикадзе налетели на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село в Белгородской области с помощью двух дронов-камикадзе, в результате взрыва загорелся автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. В результате первого взрыва произошло возгорание автомобиля, водитель и пассажиры успели выбежать и не пострадали. Второй дрон упал на одну из улиц с последующей детонацией. Обошлось без последствий», - написал он в своем телеграм-канале.